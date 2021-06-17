Госпитализация больных в Подмосковье выросла на 70% за неделю

https://static.news.ru/photo/c2cb98d2-cf6c-11eb-8e77-96000091f725_660.jpg Фото: mosreg.ru

В министерстве здравоохранения Московской области отмечают возросшую нагрузку на больницы. Госпитализация пациентов возросла на 70%, вызовов скорой помощи стало вдвое больше, сообщает РИА Новости.

В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%, — цитирует агентство сообщение ведомства.

При этом, большинство из тех, кто попадает в больницы — люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Открываются дополнительные койки в медицинских организациях. Совместно с Минобороны РФ разворачивается инфекционный госпиталь в парке «Патриот».

Минздрав региона также работает над вакцинацией населения. Открыты 430 пунктов вакцинации: 226 в стационарных поликлиниках, 25 - в мобильных комплексах, 112 - в торговых центрах и 67 - в МФЦ. В Московской области предстоит привить около 1 млн граждан, работающих в сферах, чьи сотрудники подлежат вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Московской области введён обязательный масочный режим, который будет действовать до 20 июня включительно.

Жители области обязаны пользоваться масками при посещении магазинов, аптек, вокзалов, медорганизаций, предприятий, мостов и тоннелей, мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, они обязательны при поездках в общественном транспорте, на такси и в поездах.

Постановление запрещает работодателям допускать на рабочие места сотрудников без масок. Исключение сделано только для уже прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.