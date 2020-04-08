Госпитали Росгвардии примут пациентов при ухудшении ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c3d410e-79ac-11ea-a4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфекционные отделения госпиталей Росгвардии готовы принимать пациентов в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорилось на совещании оперативного штаба ведомства.

Кроме того, особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на снижение воздействия инфекции. В частности, обсуждалась организация дополнительных закупок медицинского имущества для создания резерва лекарств и дезинфицирующих средств, а также увеличения запасов средств индивидуальной защиты.

Глава штаба генерал-лейтенант Алексей Кузьменков подчеркнул необходимость строгого соблюдения личным составом указаний и поручений президента России, правительства и руководства ведомства в рамках борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росгвардии сократиливедомственные мероприятия в связи с коронавирусом. Кроме того, были отменены все зарубежные поездки, кроме срочных командировок, в том числе по поручению главы РФ, кабмина или в целях защиты интересов государства.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли – 66.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели – свыше 309 тысяч.