Госорганы стали активнее запрашивать у «Яндекса» данные пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году госорганы стали чаще запрашивать данные пользователей «Яндекса», об этом говорят данные из отчета компании за первое полугодие, опубликованные на сайте. С января по июнь было получено 32 664 запроса, это на 8466 больше, чем в предыдущий отчетный период.

На инфографике видно, что больше всего интересовались сервисом такси — 19 481 запрос, из которых 3581 отказ (18%), почтой — 5625, из них 1799 (32%) отказов, а также доставкой еды — 3861 запрос с 865 отказами (22%).

Согласно законодательству РФ, полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов. Компания подчеркивает, что не может сообщать пользователям о том, что получает запрос на выдачу данных о них, потому что по законодательству такую информацию раскрывать запрещено.

Отмечается, что пользователи могут удалить свои данные, которые о них накопили разные сервисы «Яндекса». С января по июнь клиенты 77 846 раз воспользовались данной возможностью. Количество запросов на скачивание информации о себе составило 56 507.

Ранее в Госдуме отреагировали на запуск «Яндексом» сервиса для родителей «Где ты?», который поможет отслеживать местоположение их детей. Благодаря его функциям взрослые могут узнать, где сейчас их ребенок, а также составить список адресов, где дети бывают чаще всего.