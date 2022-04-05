Госорганы могут обязать вести официальные страницы в соцсетях

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил принять в первом чтении законопроект об обязанности органов власти создавать и вести официальные страницы в социальных сетях. На площадках должны публиковать актуальную информацию, передаёт ТАСС.

Глава комитета Александр Хинштейн, являющийся одним из авторов инициативы, считает, что в законодательстве эта норма может появиться уже совсем скоро. По его мнению, проект является актуальным — прямой диалог с людьми необходим.

Нужно сказать, что в вопросе задействования интернета для общения государства и общества Россия выступает трендсеттером. Число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн. Если законопроект будет поддержан, эта норма будет закреплена официально. Прямой диалог с людьми необходим, это позволяет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества, — отметил Хинштейн.

Инициатива предусматривает также внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его планируют расширить понятием об «официальной странице» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации.

В пояснительных материалах сказано , что для реализации проекта Минцифры России разработает на базе портала госуслуг специальный функционал. При помощи него госорганы и организации смогут автоматически управлять аккаунтами в соцсетях.

Ранее в России ввели ограничения для западных соцсетей. Instagarm и Facebook (запрещены в РФ) заблокированы решением суда. Пользоваться платформами можно только при помощи VPN-сервисов — на это запрет не распространяется, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.