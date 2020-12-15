Гособвинитель запросил 18 лет колонии для Карины Цуркан

https://static.news.ru/photo/418eedd6-3ed1-11eb-bd5e-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Государственный обвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже.

Соответствующую информацию ТАСС представил один из участников судебного процесса.

В ходе выступления гособвинитель потребовал признать её виновной в шпионаже и приговорить к 18 годам колонии строгого режима, — отметил участник процесса.

Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Так, следствие считает, что Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла.

Сама Цуркан все обвинения отвергает. По её словам, она никогда не видела документ, о котором идёт речь. Она связывает своё преследование с попыткой сместить её с должности. Цуркан находится под стражей на протяжении двух лет.

Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. До этого уроженка Молдавии с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году.

В январе 2020 года, после 1,5 года ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться Интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, но детали его не были известны, писал NEWS.ru.