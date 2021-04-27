Гособвинение запросило для экс-полицейских по делу Голунова от 7 до 16 лет

https://static.news.ru/photo/03197010-a75b-11eb-bccc-96000091f725_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Гособвинитель Татьяна Паршинцева запросила сроки наказания для экс-полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщает издание Baza.

Так, Игорю Ляховцу, начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, она попросила назначить 16 лет колонии общего режима. Его подчинённым — Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву — по 12 лет колонии общего режима. Единственному из подсудимых, признавшему вину, Денису Коновалову прокурор запросила семь лет колонии общего режима. Также гособвинитель попросила суд взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшего Голунова пять миллионов рублей: такую сумму журналист заявил в качестве гражданского иска.

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019-го и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались. Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.