Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии

Гособвинение попросило назначить оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде 13 лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Слушания дела проходят в Лефортовском суде Москвы, передаёт ТАСС.

Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, — цитирует агентство представителя прокуратуры.

Кроме того, гособвинение просит назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.

Дело о мошенничестве в отношении Навального было возбуждено около года назад. Ему вменяются хищения при распределении средств, поступивших в виде пожертвований в ФБК (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). По данным следствия, хищения производились по заранее разработанному плану, а прикрытием для сбора пожертвований, расходования их на личные цели и ведения экстремистской деятельности было в том числе участие Навального в президентских выборах.

В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно производство, оппозиционер обвиняется в умышленном и демонстративном неуважении к суду. Это связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей оппозиционеру приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Навальный не признаёт себя виновным ни в мошенничестве, ни в оскорблении суда.