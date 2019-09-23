https://static.news.ru/photo/c2e894f2-de99-11e9-927a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/Global Look Press

Генеральная прокуратура РФ обжаловала возврат уголовного дела «Седьмой студии» в надзорное ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

В суде зарегистрирована апелляционная жалоба прокуратуры на возврат уголовного дела, — сообщил источник АГН « Москва ».

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Ранее Мещанский суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения противоречий в обвинительном заключении. Кроме того, фигурантам дела — режиссёру Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому и Юрию Итину — была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде в связи с паузой в процессе, писал News.ru.