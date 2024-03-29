Госдуму попросили отстранить иноагентов от выборов Mash: «Зов народа» попросил ГД принять закон о недопуске иноагентов до выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что межрегиональное общественное движение «Зов народа» обратилось к Госдуме и ФСБ с просьбой принять закон о недопуске иноагентов к выборам. По данным канала, поводом послужило намерение телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выступить кандидатом на сентябрьском голосовании.

Как сообщает Mash, на ситуацию уже обратили внимание в парламенте и пообещали обсудить и разработать соответствующий законопроект. Канал также отметил, что Лазарева живет в Испании и выступает против СВО. Однако, как уточняет Mash, это не помешало ей принять решение об участии в выборах.

Ранее Министерство юстиции РФ сообщало, что иностранные агенты имеют право на участие в выборах в качестве кандидатов. При этом граждане в соответствующем статусе обязаны соблюдать наложенные на них ограничения. В частности, они должны указывать статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещениях для голосования. В ведомстве отметили, что все ограничения для данной категории граждан прописаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, Генпрокуратура попросила Минюст наделить певицу соответствующим статусом.