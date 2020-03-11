https://static.news.ru/photo/d6c11be0-6439-11ea-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные меры профилактики ввели в Госдуме с 11 марта из-за пандемии коронавируса нового типа. Три раза в день специалисты дезинфицируют помещения парламента.

Обрабатывают кабинеты депутатов, лестничные перила, дверные ручки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в ГД приняли решение проводить меньше совещаний и массовых мероприятий.

Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126 136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68 126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Власти Китая объявили о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. В КНР 80 932 инфицированных, умерли 3172 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, когда артист приехал на съёмки нового фильма.

Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас знаменитости находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.