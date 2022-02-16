Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за пытки в колониях

Законопроект, устанавливающий ответственность за пытки, был единогласно одобрен в первом чтении депутатами Госдумы. Согласно ему, изменений потребуют сразу три статьи УК РФ, пишет РИА Новости. Например, в статье «Принуждение к даче показаний» появится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Законопроект был внесён в Госдуму в декабре прошлого года по инициативе депутата Павла Крашенинникова и сенаторов Андрея Клишаса и Владимира Полетаева.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пытки со стороны должностных лиц должны быть переведены в категорию особо тяжких преступлений. Наказание в таком случае должно быть в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, — говорится в документе.

Также было внесено предложение исключить квалифицирующий признак «совершение деяния с применением пытки» и убрать примечание к статье, где содержится определение понятия «пытки»: авторы проекта дают более детальное и чёткое определение этого преступления.

В статье «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект противозаконного действия — сотрудник правоохранительного органа. Это должно помочь привлекать к ответственности за пытки кроме следователей или дознавателей также и сотрудников ФСИН.

Авторы законопроекта исходят из того, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления, — уточняется в пояснительной записке.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что пытки осуждённых в колониях являются проявлением профессиональной деформации и в связи с этим следует «менять ментальность» сотрудников колоний. Он также отметил, что во ФСИН работает «очень много честных, порядочных и человечных людей».