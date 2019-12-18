https://static.news.ru/photo/1b43c4da-2177-11ea-8807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла закон, запрещающий сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций.

Документ, который совершенствует законодательство в сфере охраны окружающей среды, расширяет понятие «утилизация отходов» и уточняет вопросы платы за негативное воздействие на экологию, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Согласно закону, плату вносят предприятия-загрязнители. 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.

Ранее мэрия Москвы опубликовала список регионов, куда планируется вывозить неутилизированный столичный мусор. Согласно документу, его повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области, писал NEWS.ru.