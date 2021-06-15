Госдума запретила показывать нацистов, не осуждая их идеологию

https://static.news.ru/photo/e516adae-ce91-11eb-930b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает показывать изображения нацистских преступников. Исключением станут случаи, когда это требуется для осуждения идеологии нацизма, говорится на сайте ГД.

Документ устанавливает ответственность за показ изображений тех, кто признан преступниками в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала «как оскорбляющих многонациональный народ в память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма, — отметили в нижней палате парламента.

Поправки планируется внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Для их принятия инициатива должна получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела о реабилитации нацизма по факту размещения в Интернете фотографий Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро во время акции «Бессмертный полк».

По информации силовиков, житель Кемерово не позднее 6 мая 2020 года разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Андрея Шкуро.