https://static.news.ru/photo/dab23de4-5311-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым регламентируется вес для почтовых отправлений и передач заключенным. Он ограничивается 20 кг для посылки и пятью килограммами для бандероли.

Законопроектом вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. В настоящее время он содержит отсылочную норму к почтовым правилам, которые утверждаются постановлением правительства. Однако в этом документе не регламентирован вес стандартных внутригосударственных почтовых отправлений. Зато оговариваются габариты «нестандартной» посылки (более 50 кг или крупнее 300 см). Такие отправления обрабатываются только в специально оборудованных почтовых отделениях.

Разработчики законопроекта указывают на то, что не все исправительные учреждения находятся рядом с такими специально выделенными отделениями почтовой связи, а это ущемляет права заключенных и нарушает установленный УИК принцип равенства перед законом. Кроме того, по информации ФСИН России, на практике возникают трудности при осуществлении сотрудниками исправительных учреждений принятия и хранения посылок, вес которых превышает 20 кг, без специального технического оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный злоумышленник отправляет в офисы различных компаний в Нидерландах посылки со взрывчаткой, требуя с них выплаты в биткоинах. Полиции пока не удалось установить его личность.