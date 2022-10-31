Госдума ввела новое основание для прекращения трудового договора Депутаты Госдумы признали мобилизацию предпринимателя основанием для увольнения его работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс (ТК) РФ, которые устанавливают новое основание для увольнения работников различных компаний и организаций, пишут «Ведомости». По информации газеты, теперь трудовые договоры с работниками могут быть разорваны в случае мобилизации «работодателя — физического лица» или «работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юрлица». Поправки были приняты во втором и третьем чтении.

В поправке к статье 83 ТК есть оговорка, согласно которой сотрудники индивидуального предпринимателя (ИП) или организации будут уволены, если работодатель не передал полномочия на управление компанией другому лицу, уточняет издание.

Вводимое данными поправками основание для увольнение относится к категории не зависящих от воли сторон. Это, поясняет газета, означает, что увольнению подлежат любые сотрудники организации, включая тех, кто находится в отпуске и на больничных, а также беременных женщин, лиц с семейными обязанностями и т.д.

Закон имеет обратную силу, то есть она распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года (момент вступления в силу указа о частичной мобилизации. Напомним, что 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мобилизационных процедур.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции. Речь идет о военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации.