Власти защитят врачей от преследований по УК, изменив один термин «Известия»: в Госдуму внесли законопроект о декриминализации работы врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает вывести врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу, сообщает газета «Известия». Они предложили характеризовать действия врачей по лечению пациента как «медицинскую помощь», тогда как сегодня это называется «медицинская услуга».

Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента «медицинской услугой», оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев, — следует из материала.

Законодатели указали, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В публикации также отмечается, что поправки к законам об основах охраны здоровья и защите прав потребителей вносятся для повышения престижа врачебной профессии.