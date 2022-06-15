Власти решили запретить вывозить больше 10 кг красной икры с Камчатки Вылетающим с Камчатки гражданам могут запретить провозить свыше 10 кг красной икры

Фото: Geophoto / Dmitiriy Bartosh/Global Look Press

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает физическим лицам вывозить с Камчатки больше десяти килограммов красной икры на человека за один рейс, пишет РИА Новости. Этот документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Проект призван сократить перевозку незаконно добытой икры и помочь производству.

Планируется, что эксперимент будет проводиться в сроки до 1 августа 2025 года. В ручной клади нельзя будет провести больше 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления на человека. Правительство Камчатского края каждый год будет отчитываться перед российским кабмином о том, как проходит эксперимент.

Контролирующие перевозку икры положения включат в правила воздушных перевозок. Каждого пассажира перед посадкой на рейс будут досматривать работники безопасности аэропорта. Если они заметят, что количество вывозимой икры превышает 10 килограммов, то им нужно будет сообщить об этом и не допустить багаж на борт самолета до тех пор, пока вес икры не станет приемлемым.

Камчатский край на текущий момент лидирует по вылову лососей и производству рыбной продукции. Однако много икры находится в незаконном обороте, что является значительной проблемой в рыболовной отрасли. Кроме того, отсутствие правовых норм, которые регламентируют перевозку красной икры, позволяют людям осуществлять транспортировку в промышленных масштабах.

Как сообщают в Россельхознадзоре, каждый год в личном багаже пассажиров вывозится больше 500 тонн икры. Для этого браконьеры уничтожают порядка 15 тысяч тонн сырца лососей. Все это наносит хозяйству ущерб не меньше 15 миллиардов рублей в год. Когда начнет проводиться эксперимент, это позволит уменьшить количество незаконной добычи, не допустить уменьшения популяций лососей и снизить количество продукции на рынке, которая может быть опасной для здоровья.

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