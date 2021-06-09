Россиянам запретили участвовать в деятельности «нежелательных организаций»

https://static.news.ru/photo/02ff0bcc-c92e-11eb-a292-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который ужесточает статью об участии в «нежелательной организации». Таким образом, россиянам запретили работать в некоммерческих (НКО) и неправительственных (НПО) организациях, чья деятельность связана с тренингами по влиянию на избирательные кампании и организацией несанкционированных политических акций. Против инициативы выступил только один парламентарий, говорится на сайте ведомства.

За проголосовали 339 политиков, ещё двое не голосовали. Для принятия законопроект должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Согласно документу, россиянам будет запрещено принимать участие в деятельности «нежелательных иностранных организаций» за рубежом. В пояснительной записке отмечается, что комиссия установила — множество россиян проходят за рубежом специальные тренинги. По данным депутатов, граждане учатся влиять на избирательные кампании, устраивать акции с привлечением детей, в том числе и информационные. Помимо этого, некоторые из них стараются сформировать в России терпимое отношение к наркотическим веществам.

Закон разделяет деятельность в «нежелательной организации» на две части — участие и руководство. Уголовная ответственность за участие будет наступать после одного аналогичного административного нарушения, осуждённым по этой статье будет грозить от двух до шести лет лишения свободы (раньше уголовная ответственность была установлена после совершения двух административных нарушений в течение года).