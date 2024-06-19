Иностранцам в РФ могут запретить регистрировать на себя более 10 сим-карт В Госдуме приняли законопроект о правилах покупки сим-карт иностранцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, ужесточающий правила покупки сим-карт иностранными гражданами, был принят в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы в среду, 19 июня. Документ направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи, передает ТАСС.

Проект был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента 13 июня по инициативе главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и замглавы комитета по информполитике Антона Горелкина. Помимо прочего, он призван дополнить закон «О связи» запретом для иностранцев регистрировать на себя более 10 абонентских номеров.

Кроме того, новая норма обязывает граждан других государств и лиц без гражданства заключать соответствующие договоры только в офисах операторов связи при предъявлении паспорта, при этом им будет необходимо предоставлять биометрические данные. Дипломаты из других стран и члены их семей смогут получать услуги связи только при предъявлении паспорта с визой или без нее, если действует соглашение о безвизовом режиме. Также в законопроекте указано, что иностранцы будут обязаны указывать в договорах о предоставлении услуг связи идентификационный код устройства, куда они собираются установить сим-карту.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Хабаровске двух местных жителей, которые держали так называемую ферму с двумя тысячами сим-карт. Как отмечалось, эти номера телефонов использовали украинские спецслужбы для ложных сообщений о минировании объектов на территории России.