Госдума утвердила закон о реестре персональных данных россиян

https://static.news.ru/photo/b3988162-9b4d-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о создании единого федерального информационного регистра. Предполагается, что он будет содержать максимально полные сведения о каждом гражданине России.

В нём будут указаны полные данные о каждом человеке — фамилия, имя и отчество, дата рождения и смерти, семейное положение, гражданство и так далее. При этом в регистр будут включены документы, позволяющие подтвердить актуальность информации: записи акта о рождении, паспортные данные, сведения о регистрационном учёте.

Сведения из федерального регистра будут при необходимости предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому человеку или его законному представителю, передаёт РИА Новости.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у неё данных, а также информации от МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба будет обязана обеспечить защиту всех сведений от несанкционированного доступа.

Как писал NEWS.ru, такая система должна способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.