https://static.news.ru/photo/9d1c435e-5d51-11ea-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении ряда ограничений по отношению к иностранным акционерам российских СМИ. Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года.

В полном соответствии с решениями Конституционного суда необходимые поправки в закон внесены в рамках нашего законопроекта. Они исключают понятие «участник средства массовой информации», сняты противоречия между отдельными частями, предусмотрена возможность осуществления корпоративных прав в пределах 20%, — цитирует ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

Также документ устранит ограничение, которое исключает возможность реализации корпоративных прав в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ. Из текста инициативы следует, что отчуждение акций указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

NEWS.ru передавал ранее, что в Думу внесли поправки о расширении полномочий Конституционного суда.