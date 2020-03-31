https://static.news.ru/photo/aabfba36-732c-11ea-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила введении уголовной ответственности за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества. Президентский законопроект принят во втором и третьем чтениях.

Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, которая перечисляет объекты, ставящиеся под защиту. Это воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски, увековечивающие память погибших при защите Отечества. Причём, располагаться они могут как на территории РФ, так и за её пределами. Их повреждение или уничтожение грозит лишением свободы до трёх лет, принудительными работами на тот же срок или штрафом в размере до 3 млн рублей.

Наказание усиливается, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге. На руку статуи вандалы повесили гирлянду из сарделек, а на неё прикрепили памятные ленты, которые были сняты с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года в честь 122-й годовщины со дня рождения маршала.