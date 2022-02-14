Госдума создаст рабочую группу для защиты христианских ценностей
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:51, 14 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совет Думы решил создать межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, который и возглавил её, передаёт ТАСС. Группа будет координировать взаимодействие депутатов по вопросам защиты традиционных ценностей страны с представителями всех традиционных религиозных конфессий.
Совет Думы принял решение о создании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей. В её состав вошли представители всех фракций, а сама группа создается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — сказал Толстой.
Он рассказал, что одной из задач группы будет помощь во взаимодействии законодателей с представителями всех традиционных религиозных конфессий.
По мнению парламентария, в таких сферах как культура, образование, цифровые технологии, здравоохранение, безопасность нужно руководствоваться не только соображениями эффективности, но и представлениями о морали.
Один из членов данной группы Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что в России необходимо урегулировать правовой статус священников в армии. По его словам, сейчас представители РПЦ получают низкую зарплату, что вынуждает их служить в других местах.