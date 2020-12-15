Госдума снизила сумму штрафов за проезд по платным дорогам без оплаты

https://static.news.ru/photo/3d72e220-3ec7-11eb-bbdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении административного штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам. При этом изначально заложенный размер взыскания сокращён с 2,5 тысячи рублей до 1,5 тысячи.

Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тысяч — на 500 рублей меньше, чем было в редакции законопроекта, подготовленной к первому чтению. Поправку о снижении сумм поддержал профильный комитет по госстроительству и законодательству, передаёт ТАСС.

Как следует из документа, если владелец транспортного средства оплатит проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то он будет освобождён от ответственности. Если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения постановления, то этот срок подлежит восстановлению.

В случаях когда неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, штраф полагается только один раз.

Законопроект направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы — free-flow («свободный поток»). Сейчас автовладельцы, не имеющие транспондеров, могут оплатить проезд только в специально оборудованных пунктах, что вызывает транспортные заторы и снижает эффективность трассы, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

С 1 ноября в России вступили в силу зимние тарифы на проезд по платным трассам с учётом инфляции по отношению к сезону-2019/20. Изменения коснулись и скидок для владельцев транспондеров, писал NEWS.ru.