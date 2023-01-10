Госдума рассмотрит законопроект о запрете коллекторской деятельности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Государственной думе намерены ограничить работу коллекторских организаций, сообщает автор документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как стало известно «Парламентской газете», законопроект планируется рассмотреть в ходе весенней сессии, когда он будет полностью доработан. Проект должен изменить действующие нормы и запретить банкам и МФО передавать данные должников третьим лицам. Ярослав Нилов уверен, что коллекторские агентства должны попасть под полный запрет.

Коллекторы — это раковая опухоль на теле нашего общества. Поэтому следует признать эксперимент в России как неудавшийся, — отметил депутат.

Нилов отмечает, что сильнее всех в ситуации с коллекторами страдают пенсионеры. Эта группа населения представляет интерес для микрофинансовых организаций из-за возможности постоянного дохода. Жалобы на коллекторов продолжают поступать: они оказывают психологическое давление на должников, среди которых есть и пенсионеры, отметил депутат.

Пенсионеры — это особая социальная группа, интересная для микрофинансовых организаций, которые в состоянии своей агрессивной рекламой подсадить человека на кредит. Им выгодно выдать кредит с гарантией, что доход будет постоянным, — пояснил депутат.

Финансовые эксперты такую точку зрения не разделяют. Аналитик Михаил Беляев отмечает, что принимать решения в этом направлении следует аккуратно, чтобы не поощрять безответственное поведение заемщиков. Он считает, что у недобросовестных и финансово неграмотных граждан могут появиться «лазейки, которые будут работать за счет банков, а в итоге — за счет законопослушных клиентов».

Ранее банки начали сокращать продажи просроченных долгов россиян сроком до двух лет коллекторам. Впервые с 2018 года этот показатель снизился вдвое. Речь идет о долгах, которые полностью выкупались коллекторскими агентствами. В таких ситуациях долговые обязательства клиентов выплачивались не банкам, а коллекторам.