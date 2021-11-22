Госдума рассмотрит вопрос о запрете фильмов с гомосексуальными сценами

Депутаты планируют рассмотреть законопроект, запрещающий показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений. Как сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов, живущие в России имеют право просить государственный регулятор не допускать фильмов с эстетически неприятным для них содержанием.

Милонов заявил , что о каких-либо притеснениях речь в данном случае не идёт. По его словам, те, кто не разделяет запретительную позицию, могут иметь специальный доступ к видео так же, как это происходит сейчас с порнографией.

Она сама по себе не криминальна, но её не показывают, потому что есть некий общественный запрос на то, что мы не хотим в общем доступе это видеть, — пояснил Милонов.

Ранее на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждался вопрос потенциального запрета на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Речь идёт о телевизионных сериалах и фильмах, в которых присутствуют сцены гомосексуальных отношений, транссексуализма, педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.

Для этого эксперты предлагают дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В случае если предложения будут приняты, владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей обяжут удалить киноленты с подобным содержанием.

Также стало известно, что за запрет фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений и гомосексуальных отношений выступают 57% россиян, тогда как 41% считают, что достаточно указать возрастные ограничения. При этом более 80% опрошенных заявили, что за последний месяц не встречали в стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах фильмов или сериалов со сценами гомосексуальных отношений или сексуальных отклонений.