Госдума рассмотрит инициативу о повышенных пенсиях с 75 лет

В Госдуме предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение на партия «Справедливая Россия — За правду». Главным аргументом стало то, что многие пенсионеры-мужчины не доживают до 65 лет. Об этом написал лидер фракции Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Логика простая. Многие мужчины не доживают до 65 лет, да и вообще мало кто из пенсионеров сегодня доживает до 80 лет. Мы считаем, что выплачивать повышенную пенсию с 75 лет будет более чем справедливо, — написал парламентарий.

Тем не менее Миронов выразил уверенность в том, что предложение будет отклонено парламентским большинством, которым обладает партия «Единая Россия». Политик отметил, что сначала законопроект отклонят, а затем политические соперники внесут в нижнюю палату парламента своё предложение, которое будет полностью повторять предыдущее.

Ранее на официальной странице Государственной думы во «ВКонтакте» был опубликован список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, например, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.