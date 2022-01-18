Госдума рассказала про малоизвестные льготы

На официальной странице Государственной думы во «ВКонтакте» был опубликован список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, например, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.

При этом новое жильё нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданной, — сказано в опубликованном документе.

Россиянам также рассказали, что пенсионеры имеют право не платить налог на имущество, а многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы могут не платить земельный налог на шесть соток. Лекарства для детей до трёх лет можно получить бесплатно, если же ребёнок из многодетной семьи, то возрастной порог увеличивается до шести лет.

Ранее большинство россиян (59%) в новом опросе «Работы.ру» заявили, что главным условием при выборе работы является стабильность компании. При этом год назад финансовая стабильность работодателя волновала менее половины опрошенных (46%).