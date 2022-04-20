Госдума расширила права отцов на маткапитал

Отцы, в одиночку воспитывающие детей от умерших матерей с иностранным гражданством, получат право на материнский капитал. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, и окончательном чтении, следует из материалов на портале правовых актов. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2022 года.

Для получения господдержки мужчина должен соответствовать следующим критериям: одиноко воспитывать второго, третьего ребёнка или последующих детей, которые рождены после 1 января 2007 года, в случае смерти матери, имевшей гражданство иностранного государства; одиноко воспитывать первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, в случае смерти их матери, имевшей гражданство иностранного государства. Дети при этом должны иметь гражданство РФ, — указано в пояснительной записке к закону.

7 апреля на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о выдаче российским семьям до 5% наличным маткапитала из его остаточной суммы. Деньги предлагается выдавать всем семьям, которые имеют право на материнский капитал независимо от их дохода

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации детей-инвалидов. Также его можно направить на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысячи рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей.