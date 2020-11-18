Госдума продлила «дачную амнистию» ещё на пять лет

https://static.news.ru/photo/49726e5e-298e-11eb-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Дачная амнистия» будет продлена ещё на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

Документ продлевает на пять лет срок упрощённого порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, а также на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.

Оформление будет осуществляться при наличии прав на земельный участок — на основании технического плана, а также декларации, составленной правообладателем объекта. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, пишет «Интерфакс».

Также в документе отмечается, что отдельные положения «дачной амнистии» закончат своё действие 1 марта 2021 года. Речь идёт об упрощённом порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. После этой даты правообладатели участков будут обязаны уведомлять о начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство.

Те граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство, должны направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство им не нужно. Если до 1 марта 2021 года они этого не сделают, то после им придётся оформлять свои права только в судебном порядке.

Как сообщал ранее NEWS.ru, авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, в число которых вошёл первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников ранее говорил о необходимости продления «дачной амнистии», обусловленной пандемией коронавируса.