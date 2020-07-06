Госдума призывает предотвратить ущерб собору Святой Софии

https://static.news.ru/photo/384fac0e-bfbc-11ea-a6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле может нанести ущерб историческому объекту. Депутаты Госдумы РФ подготовили проект обращения, в котором призывают своих коллег в Великом национальном собрании (парламенте) Турции предотвратить это.

Депутаты Государственной думы убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба, — цитирует проект обращения ТАСС.

Кроме того, в Госдуме считают, что это решение будет чувствительным для наших граждан.

Ранее резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

Как писал NEWS.ru, намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызывает тревогу у Русской православной церкви (РПЦ). Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.

Собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.