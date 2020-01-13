https://static.news.ru/photo/09d93794-360c-11ea-9d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрических данных. В ближайшее время кардинальных решений по использованию биометрии не ожидается, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил это тем, что «тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных и с защитой бизнеса». Депутат напомнил, что на скорейшем принятии документа настаивал Банк России.

Аксаков также уточнил, что сбор биометрических данных пока не носит массового характера, такая форма работы для россиян является новой и не очень востребованной, передаёт ТАСС.

При этом процедура сбора биометрических данных может оказаться дорогостоящей для кредитных организаций, поэтому сначала решено «проконсультироваться с рынком», а уже после этого продвигать идею в правовом пространстве.

Законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов, Госдума в первом чтении приняла в июле 2019 года. Документ предусматривает поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Согласно предлагаемым нормам, как писал NEWS.ru, сбор биометрических данных банки могут осуществлять при открытии счетов и вкладов. Кредитные организации могут получить право использовать информацию, полученную из единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.