Госдума приняла запрет приравнивать СССР к нацистской Германии

https://static.news.ru/photo/f121a512-c90b-11eb-b9bc-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает отождествлять действия и цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Это следует из информации, размещённой в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ также вносит запрет на отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии» и гуманитарной роли Советского Союза при освобождении европейских стран.

Наша принципиальная позиция — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, — отмечают авторы инициативы.

По их словам, закон сохранит пространство для дискуссий учёных и научных изысканий.

Для принятия законопроекта он должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Инициативу внесли думские единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также член Совета Федерации Алексей Пушков после поручения президента Владимира Путина в октябре 2020 года.

Авторы считают, что нельзя приравнивать действия «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действия солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». Они уверены, что законопроект остановит подобные попытки, но сохранит пространство для научных дискуссий.

Сейчас в России законодательно установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Наказание за это нарушение — до пяти лет лишения свободы.