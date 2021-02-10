Госдума приняла законопроект о штрафах за неповиновение силовикам

https://static.news.ru/photo/5d3212c2-6b8e-11eb-800f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, в котором предлагается ужесточить санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов во время массовых акций и за нарушения при спонсировании публичных мероприятий.

Авторство проекта принадлежит депутату Дмитрию Вяткину («Единая Россия»). В документе прописана усиленная административная ответственность за неповиновение законному распоряжению полицейских, росгвардейцев, сотрудников ФСБ, представителей органов госохраны и органов, осуществляющих контроль в сфере миграции, военных и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Штрафы за это деяние предлагается увеличить до четырёх тысяч рублей с нынешних двух тысяч при первом нарушении и до 20 тысяч рублей за повторный проступок (10 тысяч рублей в настоящее время). Альтернативой штрафу может выступить арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

Перечисление денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия лицом, не имеющим подобных полномочий, предлагается наказывать штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юрлиц и от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Далее законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой парламента документ отправится на подпись к президенту РФ Владимиру Путину. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что в случае принятия закон не коснётся законопослушных граждан.