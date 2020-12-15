Госдума приняла законопроект о новой методике расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/1759ed14-3ec1-11eb-8960-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума во вторник, 15 декабря, во втором — основном — чтении приняла правительственный законопроект, касающийся расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Закон предполагает, что с 1 января 2021 года расчёты будут осуществляться по новой методике.

Согласно документу, на следующий год федеральный МРОТ составит 12 792 рубля. МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, как это происходит на данный момент, а из медианного дохода. Иными словами, половина работающих будет получать больше указанной величины, половина — меньше.

Закон устанавливает МРОТ в размере 42% от медианной зарплаты, и эта сумма составит 12 792 рубля. Что же касается прожиточного минимума, то он в следующем году должен составить 11 653 рубля.

При этом соотношение прожиточного минимума и медианного дохода, а также соотношение МРОТ и медианой заработной платы может пересматриваться не реже, чем один раз в пять лет. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения по России. В отношении пенсионеров и детей эта величина составит 86% и 97% соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, с инициативой изменить порядок расчёта МРОТ выступил депутат от «Единой России» Андрей Исаев. По его словам, минимальный размер оплаты труда не может быть снижен даже при уменьшении медианной заработной платы, на основе которой предлагается рассчитывать МРОТ с 2021 года. Парламентарий заявил, что если норма будет принята, МРОТ не будет снижаться «ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти».