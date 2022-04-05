Госдума приняла закон Путина о гражданстве в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о российском гражданстве, внесённый президентом РФ Владимиром Путиным. Он предусматривает уменьшение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приёме российского гражданства.
Основные требования, необходимые для получения гражданства России, в целом остались прежними: постоянное проживание на территории страны, соблюдение Конституции и владение русским языком.
В упрощённом виде предусматривается получение гражданства для белорусов, украинцев, молдаван и казахстанцев.
Ранее сообщалось, что в России готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину. В российские ведомства стали чаще обращаться россияне из-за рубежа, где допускается проявление давления на русских. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России.