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Госдума приняла закон Путина о гражданстве в первом чтении

16:38, 05 апреля 2022
Госдума приняла закон Путина о гражданстве в первом чтении Фото: duma.gov.ru
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о российском гражданстве, внесённый президентом РФ Владимиром Путиным. Он предусматривает уменьшение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приёме российского гражданства.

Основные требования, необходимые для получения гражданства России, в целом остались прежними: постоянное проживание на территории страны, соблюдение Конституции и владение русским языком.

В упрощённом виде предусматривается получение гражданства для белорусов, украинцев, молдаван и казахстанцев.

Ранее сообщалось, что в России готовится новая программа репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину. В российские ведомства стали чаще обращаться россияне из-за рубежа, где допускается проявление давления на русских. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России.

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