Госдума приняла закон Путина о гражданстве в первом чтении

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Не стоит спешить отказываться от Болонской системы образования, так как Россия не намерена закрываться от мира, заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что такая система частично себя оправдала, хоть и сменила привычную форму образования.

Но сейчас уже понятно, что в течение некоторого количества лет не будут принимать наши дипломы в любом варианте, как бы мы их ни выпускали. Нужно ли сегодня её отменять... Об...