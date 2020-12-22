Госдума приняла закон, по которому за блокировку улиц можно сесть в тюрьму

https://static.news.ru/photo/239848aa-4470-11eb-ad72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за блокировку движения транспорта по дорогам планируется ввести уголовную ответственность. Это распространяется и на те случаи, когда серьёзные последствия отсутствуют.

На сегодняшний день ответственность наступает только тогда, когда такие действия стали причиной нанесения ущерба более 1 млн рублей или причинения тяжкого вреда здоровью человека или смерти.

По новой инициативе за блокирование объектов транспортной инфраструктуры, а также в случае нанесения лёгкого вреда здоровью или малого ущерба наказание может составить до одного года лишения свободы. За нанесение вреда средней тяжести — до трёх лет тюрьмы. За тяжкий вред или ущерб более 1 млн рублей можно попасть за решётку на срок до четырёх лет. В случае смерти одного человека — до восьми лет, двух человек и более — до 10 лет и более.

При этом законопроект подразумевает альтернативные наказания: наложение штрафа до 300–700 тыс. рублей, а также обязательные или принудительные работы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.