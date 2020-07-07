Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам

https://static.news.ru/photo/60aa5376-c056-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

На пленарном заседании во вторник Государственная дума РФ одобрила проект закона, который даёт военнослужащим право на отсрочку при мобилизации в случае, если они имеют троих детей до 16 лет или их жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.

При этом в первой редакции документа предлагалось предоставлять право на отсрочку, если супруга беременна и срок не превышает 26 недель.

Кроме того, законопроект даёт возможность военным женского пола для увольнения в случае наличия одного ребёнка или беременности сроком менее 22 недель.

Как пояснил ранее РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, эта поправка затрагивает женщин-военных, которые служат по контракту, а вторая — граждан женского пола в запасе.

29 июня президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Как сообщается в указе, пребывающих в запасе россиян призывают для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Призыв граждан, которые прибывают в запасе, на военные сборы осуществляется ежегодно. Под действие приказа подпадают все военнослужащие в запасе, не достигшие 60 лет. Срок прохождения мероприятия — два месяца. Сборы проходят в те сроки, которые согласовываются с исполнительной властью страны и определяются Министерством обороны. На срок, пока резервисты будут заняты на учениях, им сохранят заработную плату, которую они получают по месту работы, и рабочее место.

Как писал NEWS.ru, ранее ГД в третьем чтении приняла законопроект парламентариев, который закрепил право родственников умерших или погибших военнослужащих, на право быть обеспеченными квартирами, несмотря на срок службы ушедшего из жизни военного. Речь идёт о семьях, нуждающихся в жилье.