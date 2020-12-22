Госдума запретила разглашать сведения о частной жизни силовиков

https://static.news.ru/photo/f5997446-4448-11eb-bbe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении проект закона, предусматривающий запрет на разглашение информации о частной жизни сотрудников силовых структур.

Поправки в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» предусматривают запрет на разглашение сведений об оперативной деятельности и личной жизни силовиков, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета ФСБ и отдельных категорий военных.

Инициаторы поправок указывают, что такие меры могут применяться в случаях угрозы посягательства на жизнь или здоровье сотрудников в связи с их служебной деятельностью. Кроме того, в последнее время в Сети стали публиковаться личные данные и информация о частной жизни сотрудников силовых структур, что также может отрицательно сказаться на их работе.

В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники белорусских силовых структур задержали администратора Telegram-канала, где публиковались личные данные силовиков, работавших на акциях протеста в стране. Молодой человек размещал в канале персональные данные представителей правоохранительных органов и призывал к участию в акциях протестах в Минской области. По версии МВД, он «призывал к погромам и обучал способам их совершения», делился ссылками на инструкции по перекрытию движения на железных дорогах.