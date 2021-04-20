Госдума приняла закон о запрете чиновникам иметь двойное гражданство

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Госдума приняла закон, ограничивающий возможность занимать государственные и муниципальные должности при наличии гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Законопроект с поправками был внесён президентом РФ Владимиром Путиным. В документе уточняется, что госслужащие должны будут сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы также будут касаться военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ряда других должностных лиц, в том числе зампредов ЦБ.

Как отмечается на сайте законодательного органа, в ходе пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин предложил расширить эти запреты на помощников депутатов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.

Чиновники также должны будут информировать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Запрет на второе гражданство распространяется в том числе и на губернаторов, и на главу Банка России.