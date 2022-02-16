Госдума приняла закон о взыскании «незаконных» денег чиновников в банках

Закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, был принят Госдумой. Такая мера будет использоваться в тех случаях, если сумма поступлений на счёт превышает официальный доход госслужащего за последние три года, при этом законность получения средств подтвердить невозможно, пишет РИА Новости.

Принятый Госдумой закон распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Ответственным за проверку достоверности сведений будет генпрокурор РФ или подчинённые ему прокуроры. Ими в случае выявления нарушений также будут подаваться обращения в суд с заявлением о взыскании в пользу дохода России соответствующей суммы, когда она превысит 10 тысяч рублей.

Также генпрокурор и подчинённые ему прокуроры получат право направлять запросы с целью выявления источников сомнительных доходов подотчётных должностных лиц. Причём сделать они это смогут не только в банки, платёжным агентам или Федеральную налоговую службу, но также получат право обращаться к операторам, выпускающим или занимающимся цифровыми финансовыми активами. Это связано с появлением нового инструмента, который, соответственно, тоже должен декларироваться.

Изменения по данному вопросу вносятся в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.

Ранее правительство России поддержало концепцию регулирования оборота криптовалюты, разработанную Минфином. Законопроект подготовят к 18 февраля.