https://static.news.ru/photo/78864d96-5ee6-11ea-b340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, согласно которому право на негосударственную пенсию по договорам добровольного пенсионного страхования получают женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Депутаты считают, что это привлечёт к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах самозанятых и иностранных граждан, а также лиц, имеющих иждивенцев, и наёмных работников.

Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объём поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается, — цитирует ТАСС авторов законопроекта.

Уточняется, что негосударственная пенсия будет назначаться гражданам при наличии средств на их счёте негосударственного пенсионного обеспечения, но не ранее дня возникновения права на её получение.

Как писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России начнёт рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счёта. Уведомления будут приходить через сайт госуслуг раз в три года, чтобы люди могли предпринимать какие-либо шаги по увеличению своих будущих пенсионных выплат. Планируется, что первая рассылка через портал Gosuslugi.ru будущим пенсионерам поступит уже в 2021 году. Она не коснётся тех, кто уже получает пенсию (по инвалидности или в связи с «вредным» стажем).