Госдума приняла закон о возможности брать охотничье оружие в аренду

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Госдума на пленарном заседании во вторник, 5 июля, приняла в окончательном чтении закон о возможности передавать охотничье ружье в пользование для охоты. Арендаторы смогут носить и использовать оружие только в присутствии его собственника. Для этого нужно будет составить специальный акт приема-передачи, пишет ТАСС.

Соответствующий документ внесли на рассмотрение Госдумы еще в 2019 году. Теперь в законе об оружии появится новая статья, в которой будет прописан порядок такой передачи. Арендовать оружие можно будет тем, у кого есть охотничий билет и разрешение Росгвардии.

После окончания охоты арендатор должен будет вернуть оружие и все неизрасходованные патроны владельцу ружья или его уполномоченному представителю.

Ранее стало известно, что оружие в России официально признали источником повышенной опасности. Прежде в законодательстве не было подобной нормы, она появилась 29 июня, когда вступили в силу изменения в федеральный закон «Об оружии. Благодаря поправкам также узаконены несколько новых понятий, среди которых «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие».