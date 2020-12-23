Госдума приняла закон об уголовном наказании до двух лет за клевету в Сети

https://static.news.ru/photo/11145ee0-4505-11eb-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы приняли закон о наказании до двух лет тюрьмы за клевету в Интернете.

По закону клеветой считается распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию.

Если человека оклеветали в публичном выступлении, в средствах массовой информации, либо с использованием сети Интернет, тогда нарушившему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период одного года. Также за нарушение могут назначить обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если клевета была совершена с использованием служебного положения, то нарушившего закон могут наказать обязательными работами сроком до 320 часов, принудительными работами на срок до трёх лет, срок ареста увеличивается до четырёх месяцев, а максимальное наказание в виде лишения свободы достигает трёх лет.

В том случае если человека оклеветали, заявив, что он страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, штраф составит до 3 млн рублей, обязательные работы могут быть назначены до 400 часов, принудительные работы — на срок до четырёх лет, арест — на срок от трёх до шести месяцев, а лишение свободы — до четырёх лет.

Клевета с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, а также тяжкого или особо тяжкого преступления наказывается штрафом в размере до 5 млн рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Изменения будут внесены в статью 128.1 УК РФ (Клевета).

Как писал NEWS.ru, ранее Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к журналистам о клевете. С ответчиков были взыскана компенсация в размере 70 тысяч рублей морального вреда, также суд постановил удалить публикации о руководителе госкорпорации. Ответчиками по иску выступали компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и ИД «Аргументы недели», владеющие интернет-ресурсами Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru.