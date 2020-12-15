Госдума приняла закон о новой системе расчёта МРОТ

https://static.news.ru/photo/87d7d0f4-3f86-11eb-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пленарном заседании в среду Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, как это происходит на данный момент, а из медианного дохода. Иными словами, половина работающих будет получать больше указанной величины, половина — меньше.

Закон устанавливает МРОТ в размере 42% от медианной зарплаты, и эта сумма составит 12 792 рубля. Что же касается прожиточного минимума, то он в следующем году должен составить 11 653 рубля.

Что касается прожиточного минимума, то его величина для трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения по России в целом. Для пенсионеров этот показатель устанавливается на уровне 87%, для детей — 97%. Стоит также отметить, что соотношение прожиточного минимума и медианного дохода, а также соотношение МРОТ и медианой заработной платы может пересматриваться не реже, чем один раз в пять лет.

Во втором чтении в законопроект был внесён ряд поправок, самая существенная из которых касалась запрета на снижение МРОТ. Поправка подразумевает, что показатель должен устанавливаться в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год, а также не ниже МРОТ, который установлен в текущем году

Этот аспект, по словам первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, является главной новацией. Единороссы не сомневаются, что новая методика приведёт к более быстрому росту МРОТ и прожиточного минимума, чем ранее. Также ожидается, что при условии роста медианной зарплаты вырастут и пенсии.

Ранее NEWS.ru писал, что Турчак и клава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в нижнюю палату законопроект о «гаражной амнистии». Он должен упростить гражданам процедуру приобретения в собственность гаражей и земли под ними.