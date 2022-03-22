Госдума приняла закон о фейках в отношении госорганов России

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроекты о введении уголовного и административного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая существует за распространение фейков о Вооружённых силах РФ, пишет ТАСС.

Закон предусматривает расширение списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии и МЧС России.

Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них, — говорится в сообщении.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф либо лишение свободы.

После этого депутаты от партии «Единая Россия» подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность по закону о фейках об использовании вооружённых сил, а также о публичной дискредитации армии. Как сообщил один из авторов поправок Александр Хинштейн, наказание за публичное распространение заведомо ложной информации должно касаться не только российской армии, но и любых государственных органов, действующих за рубежом.