Госдума приняла закон о едином номере 112 для экстренных служб

Госдума приняла закон о введении единого короткого телефонного номера 112 для всех экстренных служб.
Ранее единая система вызова экстренных служб работала в 56 регионах РФ, теперь она будет распространена на всю страну.
Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ, — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно закону, во всех регионах будут созданы диспетчерские службы, принимающие звонки по единому номеру 112.
В конце ноября NEWS.ru сообщал, что в России вводят единую горячую линию по коронавирусу по номеру 122.
Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.