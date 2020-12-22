Госдума приняла закон о едином номере 112 для экстренных служб

https://static.news.ru/photo/67f9517c-4427-11eb-95b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон о введении единого короткого телефонного номера 112 для всех экстренных служб.

Ранее единая система вызова экстренных служб работала в 56 регионах РФ, теперь она будет распространена на всю страну.

Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону, во всех регионах будут созданы диспетчерские службы, принимающие звонки по единому номеру 112.

В конце ноября NEWS.ru сообщал, что в России вводят единую горячую линию по коронавирусу по номеру 122.

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.