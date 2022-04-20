В России газ для Вечного огня будет бесплатным

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий безвозмездную поставку газа для мемориалов Вечного огня и Огня памяти. Цель документа состоит в обеспечении их бесперебойной работы для сохранения и бережного отношения к памяти военнослужащих, погибших при защите Родины, сообщает РИА Новости.

Закон наделяет кабмин полномочием устанавливать принципы формирования цены на газ и тарифов по его транспортировке для снабжения мемориалов. Он упрощает механизм обеспечения памятников газом, позволяя подавать топливо любым поставщикам, а не только «Газпрому», как было ранее. Документ должен вступить в силу со дня публикации.

Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента секретарём генсовета «Единой России» совместно с депутатами и сенаторами-однопартийцами. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Он поручил обеспечить её реализацию до 1 мая.

Согласно данным Минобороны России, в стране насчитывается 2825 Вечных огней и Огней памяти. В настоящее время бесплатным газом обеспечиваются 1262 из них.