Госдума приняла закон для борьбы с махинациями в кредитных кооперативах

https://static.news.ru/photo/b32e4190-c059-11ea-9821-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который направлен на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов (КПК).

Теперь КПК должны раскрывать территориальные, профессиональные и социальные принципы их объединения. Исключена возможность их реорганизации путём преобразования. В состав органов управления сельскохозяйственных КПК должны входить лица, не имеющие неснятых судимостей. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны в течение 90 дней со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.

В новом законе также прописана обязанность для микрофинансовых организаций иметь официальные сайты в Интернете. Называться «микрофинансовой организацией» или МФО теперь могут только юридические лица, включённые Банком России в реестр МФО, а также компании, намеренные получить статус МФО. Это также касается ломбардов, которые смогут осуществлять свою деятельность, если внесены в госреестр ломбардов. Максимальная сумма займа, который может быть выдан ломбардом, теперь ограничивается суммой оценки залога. Это позволит снизить количество совершаемых высокорисковых операций.

Ломбарды не смогут привлекать средства физических лиц, кроме участников ломбрадов, а также выдавать денежные средства под залог недвижимости. Им будет предоставлено право сдавать в аренду или субаренду недвижимость, а также осуществлять деятельность банковского платёжного агента. Теперь для проведения открытых торгов пороговое значение суммы оценки невыкупленной в ломбарде вещи увеличивается с 30 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В Банке России неоднократно выявляли случаи создания финансовых пирамид на основе КПК, а также злоупотребления со стороны их органов управления. Недостаточное внутреннее управление и плохой контроль со стороны саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка приводили к банкротству кооперативов и потере личных сбережений их членов.

NEWS.ru писал, что Госдума приняла закон об усилении защиты прав дольщиков. Он устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных и в случае банкротства девелопера допускает возможность использования средств компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.