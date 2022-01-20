Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума на пленарном заседании 20 января приняла в третьем и окончательном чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года, передаёт ТАСС. Как ранее отметил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Принять решение об индексации пенсий на 8,6% поручил правительству президент России Владимир Путин. Правительство внесло поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил инициативу ко второму чтению.

Как сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, документ может быть сразу принят во втором и третьем чтениях.

Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен, — написал он в своём Telegram-канале.

Как ранее сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в случае принятия поправок пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже с февраля 2022 года. Также после вступления в силу соответствующего закона россияне получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь 2022 года, которая была повышена на 5,9%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущий уровень инфляции в России неприемлемым. По итогам 2021 года она составила 8,39% при целевом уровне в 4%.